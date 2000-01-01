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Став Шафир рассталась с возлюбленным | Фото:23.05 13:17   MIGnews.com

Став Шафир рассталась с возлюбленным

Депутат Кнессета от партии Авода Став Шафир рассталась со своим партнером Шаули Шитрит, сообщает газета Маарив.

Шафир и Шатрит прожили вместе два года.

Маарив пишет, что речь идет о стабильных отношениях, которые Шафир не афишировала”.

В интервью изданию Globes в прошлом месяце Шафир сообщила, что после рассмотрения дела о дисквалификации на выборах в Кнессет Михаэля Бен-Ари она “боится ходить по улицам”. Она также упомянула Шитрита. Но с тех пор что-то произошло, и пара решила расстаться.

Офис Шафир отказался комментировать публикацию в газете.


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