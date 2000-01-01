23.05 13:17 MIGnews.com

Став Шафир рассталась с возлюбленным

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Депутат Кнессета от партии Авода Став Шафир рассталась со своим партнером Шаули Шитрит, сообщает газета Маарив.Шафир и Шатрит прожили вместе два года.Маарив пишет, что речь идет о стабильных отношениях, которые Шафир не афишировала”.В интервью изданию Globes в прошлом месяце Шафир сообщила, что после рассмотрения дела о дисквалификации на выборах в Кнессет Михаэля Бен-Ари она “боится ходить по улицам”. Она также упомянула Шитрита. Но с тех пор что-то произошло, и пара решила расстаться.Офис Шафир отказался комментировать публикацию в газете.