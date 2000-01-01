23.05 10:05 MIGnews.com

После взрыва Ариана Гранде отменила концертный тур по Европе

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Певица Ариана Гранде, после концерта которой в Манчестере, по предварительным данным, подорвался смертник, отменила свое европейское турне, сообщает TMZ.По данным портала, девушка отменила выступление в Лондоне, которое должно было состояться в четверг, а также решила отложить свои концерты в Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии.После взрыва на манчестерском шоу, певица на своей странице в Twitter написала, что трагедия оставила в ней чувство сломленности, и выразила бесконечные сожаления в связи с тем, что подобное произошло на ее концерте."Разбита. От всего сердца, я так сожалею. У меня нет слов", – написала 23-летняя Гранде.Взрыв за пределами концертной площадки стадиона "Манчестер Арена" произошел сразу после концерта певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали тысячи человек, в том числе много детей и подростков. По последним данным, погибли 22 человека, 59 человек были госпитализированы. Полиция считает произошедшее терактом.Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере результатом "отвратительной атаки смертника".