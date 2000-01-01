23.05 09:29 MIGnews.com

Теракт в Манчестере: среди 22 погибших есть дети

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Число погибших в результате теракта увеличилось с 19 до 22 человек. Об этом сообщил начальник полиции графства Большой Манчестер Йен Хопкинс на пресс-конференции этим утром, добавив, что среди жертв также есть и дети."Наши мысли с теми 22 жертвами, о которых нам известно, а также 59 теми, кто получил ранения, и их близкими. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их. Их им оказывают помощь в восьми больницах Большого Манчестера", - сказал он.Он сообщил об организации "горячей линии": по номерам 0161 856 9400 и 0161 856 9900 любой человек может узнать, нет ли среди пострадавших или погибших его близких.Хопкинс подтвердил, что полиция рассматривает случившееся, как теракт, что террорист действовал в одиночку и, скорее всего, умер на месте взрыва."Мы считаем, что нападавший пронес самодельное взрывное устройство, которое он привел в действие", - добавил полицейский.Он попросил людей не распространять детали случившегося или имена причастных к этому, добавив, что в течение ночи к операциям были привлечены более 400 офицеров полиции. Расследования продолжаются и по сей момент."Нашим приоритетом является работа с национальной сетью контртеррористического подразделения полиции и спецслужбами Великобритании для установления более подробной информации о человеке, совершившем теракт", - резюмировал Йен Хопкинс.