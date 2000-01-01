Манчестер: Израильтяне не пострадали

Министерству иностранных дел Израиля неизвестно ни об одном израильтянине, который мог погибнуть или пострадать в результате теракта, произошедшего этой ночью на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде в британском Манчестере.
Напомним, как уже сообщалось, после взрыва на стадионе "Манчестер Арена" в шесть различных британских больниц доставлены 59 человек. Нескольким пострадавшим с легкими ранениями помощь оказали на месте.
Полиция сообщает о 19 погибших в результате взрыва. Правоохранители рассматривают произошедшее как теракт, а премьер-министр Тереза Мэй назвала это "отвратительной атакой смертника".