23.05 08:05 MIGnews.com

Медики сообщили о госпитализации 59 человек в Манчестере

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После взрыва на стадионе "Манчестер Арена" в британские больницы доставлены 59 человек. Об этом сообщила Служба скорой помощи северо-западной Англии (National Health Service).По словам медиков, нескольким пострадавшим с легкими ранениями помощь оказали на месте.Отмечается, что пострадавших госпитализировали в шесть больниц.По данным полиции, в результате взрыва на стадионе погибли 19 и ранены более 50 человек. Правоохранители рассматривают произошедшее как теракт.Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере результатом "отвратительной атаки смертника".Взрыв в Манчестере произошел сразу после концерта певицы Арианы Гранде. Зрители уже двигались к выходам, когда раздался взрыв. После этого в зале началась паника.По сообщениям в социальных сетях, подорвался смертник "азиатской внешности" с рюкзаком.CNN сообщает, что полиция идентифицировала среди убитых смертника.