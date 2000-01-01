23.05 06:53 MIGnews.com

В Манчестере подорвался смертник

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Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что взрыв в Манчестере - результат “отвратительной атаки смертника”.Полиция Большого Манчестера подтвердила, что речь идет о террористической атаке.Взрыв произошел за пределами стадиона, на котором проходил концерт певицы Арианы Гранде, у входе на вокзал Виктория. Смертник подорвался в толпе выходивших с концерта.В результате взрыва убит 19 и ранены 50 человек. Некоторые пострадали в давке, возникшей из-за паники после взрыва.