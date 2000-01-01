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Теракт в Манчестере 23.05 03:56   MIGnews.com

Теракт в Манчестере

Как сообщает Twitter местной полиции, в результате взрыва на стадионе в Манчестере, по уточненным официальным данным, погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения.

Взрыв произошел в фойе стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая. В эти минуты завершался концерт известной певицы певица Арианы Гранде, на котором были несколько тысяч человек среди которых много детей и подростков.

По словам очевидцев, как только она закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену, раздался сильный взрыв. На стадионе началась паника, люди выбегали на улицу.
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