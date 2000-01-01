23.05 21:20 MIGnews.com

Британская полиция назвала имя "Манчестерского" террориста

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Стало известно имя террориста-смертника, убившего 22 человека в переполненном концертном зале в северном английском городе Манчестер, где выступала всемирно известная поп-звезда Ариана Гранде. Террористом оказался 22-летний Салман Абеди, как сообщает британская полиция."Я могу подтвердить, что человек, подозреваемый в проведении теракта, - это 22-летний Салман Абеди", - заявил журналистам начальник полиции Манчестера Ян Хопкинс, добавив, что на данном этапе он не будет делать дальнейших комментариев об Абеди."Наш приоритет, наряду с борьбой с терроризмом, заключается в том, чтобы установить, действовал ли он один или работал в рамках более широкой сети", - говорится в сообщении.Напомним, что среди погибших были дети.