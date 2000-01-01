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24.05 01:28   MIGnews.com

Публичная порка двух геев на городской площади в Индонезии

В индонезийской провинции Ачех двое мужчин, уличенные в гомосексуальных отношениях, подверглись публичной порке - каждому из них было назначено по 85 ударов розгами. Имена наказанных не разглашаются. Известно, что одному из них 20 лет, а второму - 23 года.

Порка состоялась в административном центре провинции - городе Банда-Ачех, на площади около одной из мечетей. Поглазеть за происходящим собралось большое число людей.

Двое были задержаны, после того как представители полиции нравов, выломали дверь в доме, где они занимались сексом.

Гомосексуализм не считается незаконным во всей Индонезии, кроме провинции Ачех, живущей по исламским законам законам. Но даже для этой провинции случившееся стало первым случаем публичной порки за однополые отношения.
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