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YouTube 23.05 20:17   MIGnews.com

Ривлин направил письмо с соболезнованиями Елизавете II

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо соболезнования королеве Великобритании Елизавете II после теракта в Манчестере, отметив, что "Израиля приносит самые глубокие соболезнования семьям всех погибших и пожелания полного и быстрого выздоровления всем раненым".

22 человека, включая детей, были убиты и десятки ранены, когда террорист-смертник взорвался в понедельник на поп-концерте американской звезды Арианы Гранде. Теракт стал самой ужасной террористической атакой в Великобритании за последние 12 лет.

"Я пишу с глубокой скорбью и тоской, чтобы выразить свои искренние соболезнования и чувства всего израильского народа после жестокой террористической атаки в Манчестере прошлой ночью", - пишет Ривлин.

"Это жестокое и злобное нападение, уничтожившее столь много молодых жизней, требует безоговорочного осуждения всеми. Весь мир должен объединиться против этой угрозы для нашей самой цивилизации. Я хотел бы заверить вас, что Израиль - вместе с Объединенным Королевством в борьбе с терроризмом", - добавляет он.
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