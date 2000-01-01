23.05 18:32 MIGnews.com

США не подтвердили связь ISIS с терактом в Манчестере

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Соединенные Штаты не подтвердили связь террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, с терактом в концертном зале в британском городе Манчестер, в результате которого погибли, по меньшей, мере 22 человека, как заявил высокопоставленный представитель американской разведки.Ранее террористическая группировка "Исламское Государство", взяла на себя ответственность за гибель людей в результате проведенного террористом-смертником теракта на концерте Арианы Гранде."Я мог бы упомянуть, что ISIS взяла на себя ответственность за нападение в Манчестере, хотя они и несут ответственность за практически каждую атаку. Мы еще не подтвердили эту связь", - сказал Дэн Коутс, директор Национальной разведки, на слушании в Комитете Сената по вооруженным силам.