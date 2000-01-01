Умер "Джеймс Бонд" Роджер Мур

Британский актер Роджер Мур, который получил мировую известность, благодаря роли секретного агента Джеймса Бонда, скончался во вторник, 23 мая, в возрасте 89 лет. Об этом сообщила семья актера на его официальном аккаунте в Twitter.
Согласно сообщению, Роджер Мур умер в Швейцарии от рака.
Отметим, что роль Джеймса Бонда, британского агента с ненасытным аппетитом к опасностям и сексу, сделала Мура миллионером. Также интересен и тот факт, что дольше всех эту роль исполнял именно он – целых 12 лет.
Роджер Мур также снялся в фильмах "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом" и "Шпион, который меня любил".
С 1991 года Мур был послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он стал рыцарем-командором ордена Британской империи.
With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg