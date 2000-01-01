23.05 18:53 MIGnews.com

Умер "Джеймс Бонд" Роджер Мур

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 мая 2017 г.

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Британский актер Роджер Мур, который получил мировую известность, благодаря роли секретного агента Джеймса Бонда, скончался во вторник, 23 мая, в возрасте 89 лет. Об этом сообщила семья актера на его официальном аккаунте в Twitter.Согласно сообщению, Роджер Мур умер в Швейцарии от рака.Отметим, что роль Джеймса Бонда, британского агента с ненасытным аппетитом к опасностям и сексу, сделала Мура миллионером. Также интересен и тот факт, что дольше всех эту роль исполнял именно он – целых 12 лет.Роджер Мур также снялся в фильмах "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом" и "Шпион, который меня любил".С 1991 года Мур был послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он стал рыцарем-командором ордена Британской империи.