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twitter.com/@sirrogermoore 23.05 18:53   MIGnews.com

Умер "Джеймс Бонд" Роджер Мур

Британский актер Роджер Мур, который получил мировую известность, благодаря роли секретного агента Джеймса Бонда, скончался во вторник, 23 мая, в возрасте 89 лет. Об этом сообщила семья актера на его официальном аккаунте в Twitter.

Согласно сообщению, Роджер Мур умер в Швейцарии от рака.

Отметим, что роль Джеймса Бонда, британского агента с ненасытным аппетитом к опасностям и сексу, сделала Мура миллионером. Также интересен и тот факт, что дольше всех эту роль исполнял именно он – целых 12 лет.

Роджер Мур также снялся в фильмах "Живи и дай умереть", "Человек с золотым пистолетом" и "Шпион, который меня любил".

С 1991 года Мур был послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он стал рыцарем-командором ордена Британской империи.



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