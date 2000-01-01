23.05 17:55 MIGnews.com

Полиция Манчестера провела "контролируемый взрыв"

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Полиция британского города Манчестер заявила, что полицейские провели контролируемый взрыв в районе Фаллоуфилд, расположенном к югу от центра города, в рамках расследования теракта, в результате которого в понедельник, 22 мая, погибли 22 человека."Полиция провела контролируемый взрыв в рамках расследования ужасной атаки, произошедшего прошлой ночью на арене Манчестера", - говорится в заявлении полиции Большого Манчестера.Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились во время телефонного разговора, что нападение было "особенно бессмысленным и развращенным".Террорист-смертник атаковал поздно вечером, когда фанаты начали уходить с концерта американской певицы Арианы Гранде, которая привлекает большое количество молодых поклонников.