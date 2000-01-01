23.05 16:31 MIGnews.com

Правительство Германии: "Мы - мысленно с Британией"

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Правительство Германии выразило соболезнования Великобритании в связи с терактом на концерте Арианы Гранде в Манчестере.Министр иностранных дел Сигмар Габриэль написал во вторник, 23 мая, на своем аккаунте в Twitter: "Ужасные новости из Манчестера! Мы - мысленно с нашими британскими друзьями".Пресс-секретарь канцлера Германии Ангела Меркель, Штеффен Зайберт, написал в Twitter: "Наши мысли и молитвы с людьми в #Manchester, пострадавшими от взрыва. Мы скорбим о мертвых и надеемся, что раненые смогут полностью поправиться".По меньшей мере, 22 человека, среди которых были дети, были убиты, а 59 человек были ранены, когда террорист-смертник взорвал себя после концерта американской певицы Арианы Гранде в английском городе Манчестер в понедельник.