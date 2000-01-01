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Полиция: Эвакуация ТЦ в Манчестере не связана с терактом | Фото: Thinkstock23.05 16:16   MIGnews.com

Полиция: Эвакуация ТЦ в Манчестере не связана с терактом

Полиция Великобритании сообщила, что в крупном торговом центре в Манчестере, который был временно эвакуирован во вторник, был арестован мужчина, однако полицейские не считают инцидент связанным с терактом, в результате которого погибли 22 человека в том же северном английском городе.

"В торговом центре Arndale Centre был арестован мужчина - в настоящее время он не связан с нападениями прошлой ночью", - заявила полиция Манчестера в Twitter.

Свидетель Reuters сообщил, что после ареста полиция разрешила работникам неспешно вернуться в центр после его закрытия ранее во вторник.

По меньшей мере, 22 человека, среди которых были дети, были убиты и 59 ранены, когда террорист-смертник взорвал себя после концерта американской певицы Арианы Гранде в английском городе Манчестер в понедельник.
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