23.05 15:23 MIGnews.com

Исраэль Кац выразил соболезнования британскому народу

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Министр разведки Исраэль Кац осудил теракт в Великобритании, произошедший в городе Манчестер, и унесший жизни десятков людей."Выражаю соболезнования британскому народу в связи с терактом в Манчестере. Теракт, осуществленный террористом-одиночкой, - это болезненное напоминание о том, что мы находимся в разгаре глобальной войны с экстремистским исламским террором, который бросает вызов культуре и ценностям свободного мира. С одной стороны – шиитский террор и подрывная деятельность при поддержке Ирана, с другой – суннитский террор во главе с ИГИЛ. Визит президента Трампа на Ближний Восток подчеркивает как необходимость, так и возможность сотрудничества между странами в борьбе с террором и источниками его поддержки, на региональном и международном уровне в гражданской сфере, в области разведки и безопасности", - сказал министр Кац о теракте в Манчестере.