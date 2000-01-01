23.05 14:51 MIGnews.com

Торговый центр в Манчестере открыт после эвакуации

Cordon being lifted. Police officer just said it was a suspicious bag and that the area is safe. pic.twitter.com/eOXZQkjoGD — Charlotte Dobson (@dobsonMEN) 23 мая 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Торговый центр Arndale в Манчестере вновь открыт после эвакуации посетителей из-за звука, похожего на взрыв, сообщает Reuters.Полиция начала, по данным агентства, снимать оцепление, сотрудникам центра разрешили вновь заходить в здание.Ранее Reuters сообщил, что в ТЦ прозвучал "громкий хлопок", посетители центра были эвакуированы.По другим данным, посетителей эвакуировали из-за подозрительного пакета.Между тем, Sky News передает, что полиция задержала в торговом центре мужчину.Отметим, что ранее полиция заявила, что задержала 23-летнего мужчину по подозрению в причастности к теракту на стадионе после концерта. Однако, достоверно не известно, является ли задержание подозреваемого связано с эвакуацией торгового центра.Накануне на крытом стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Арианы Гранде, произошел взрыв. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, включая детей, еще 59 получили ранения. По свидетельству очевидцев, большинство зрителей было подростками. Власти расценили произошедшее как террористический акт.