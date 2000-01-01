23.05 14:31 MIGnews.com

Теракт в Манчестере: задержан подозреваемый в причастности

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester. — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

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По подозрению в причастности к теракту на стадионе после концерта в британском Манчестере арестован 23-летний мужчина. Об этом сообщили в полиции графства Большой Манчестер на своей официальной странице в Twitter."Что касается инцидента на стадионе "Манчестер-арена", мы можем подтвердить, что нам удалось задержать 23-летнего мужчину на юге Манчестера", – говорится в сообщении.Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Полиции удалось установить личность исполнителя теракта. По ее словам, известно, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным.Премьер Великобритании отметила, что "это была холодная и расчетливая атака".Взрыв на стадионе "Манчестер-арена" прогремел накануне вечером, сразу после завершения выступления поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало в фойе концертного зала. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.