23.05 13:46 MIGnews.com

Полиция узнала имя исполнителя теракта в Манчестере

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Полиция располагает информацией о том, кто совершил теракт в Манчестере. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая после встречи чрезвычайного комитета "Кобра""Полиция и службы безопасности знают личность человека, совершившего нападение в Манчестере", – сказала она.Перемер Великобритании отметила, что "это была холодная и расчетливая атака".Накануне вечером на стадионе "Манчестер Арена" в городе Манчестер, где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошли два взрыва. В результате погибли 22 человека, в том числе дети, более 50 зрителей получили ранения. Полиция полагает, что взрывные устройства привел в действие террорист-смертник.В Лондоне введены дополнительные меры безопасности. Из-за теракта ведущие политические партии Великобритании приостановили избирательные кампании в преддверии парламентских выборов.