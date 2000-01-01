23.05 19:05 MIGnews.com

Явне: реальная опасность для жителей

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Глава регионального совета Явне Моше Либер предупредил об опасностях непрекращающихся пожаров и выброса отравляющих веществ на свалках в данном районе.На прошлой неделе жители Явне сильно страдали от загрязнения воздуха из-за пожаров в прудах-накопителях в районе Ашдода.Либер направил письмо в адрес министра охраны окружающей среды зеева Элькина. В нем говорится: “Несмотря на активность пожарных, все превентивные меры , предпринятые на данный момент представляются временными и недостаточными. Я требую, чтобы ваше министерство осуществило программу реабилитации трех объектов - прудов-накопителей, Рахматим и Алеф Алеф”.Либер говорит: “Через 15 лет после того, как пруды-накопители были брошены без реабилитации, и, в дополнение к этому, пожары бушуют на двух свалках, расположенных в километре от прудов. Речь не идет о качестве жизни, речь идет о вреде здоровью и об опасности для жизни, и власти должны действовать, несмотря ни на какие издержки”.По словам Либера, “ситуация под контролем сейчас”, но это означает, что пожарным удается тушить постоянно вновь вспыхивающие пожары только с помощью армии.