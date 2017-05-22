В Израиле прошел "Бессмертный полк"

Сотни израильтян отметили шествием "Бессмертного полка", молитвами и возложением венков День спасения и освобождения — недавно учрежденный праздник победы над нацистской Германией по еврейскому религиозному календарю, сообщает РИА Новости, ссылаясь на участников и организаторов акции.
Торжественной датой выбран 26 день месяца ияра, на который пришлось 9 мая 1945 года (22 мая в 2017 году).
Около 350 человек прошли с портретами родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, флагами Израиля и красными знаменами Победы к иерусалимскому мемориалу евреям-красноармейцам, который расположен на национальном военном кладбище, на горе Герцля. Участники почтили память павших минутой молчания, возложили венки, раввины прочитали молитву кадиш.
"Сегодня сюда приехали люди со всего Израиля — внуки и правнуки тех, кто воевал против нацизма. День спасения и освобождения — это праздник молитв и благодарности", — приводит РИА Новости слова одной из организаторов акции Натальи Гольдштейн.
Накануне молитвы читали у иерусалимской Стены Плача. Провести богослужение на день раньше устроители решили из-за президента США Дональда Трампа.