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Свидетель теракта: На концерте вообще не было охраны 23.05 11:41   MIGnews.com

Свидетель теракта: На концерте вообще не было охраны

Один из свидетелей взрыва на манчестерском стадионе во время концерта Арианы Гранде утверждает, что ему удалось чудом избежать смерти, так как смертник привел устройство в действие всего в 20 метрах от него.

"Мы услышали мощнейший взрыв. Все начали паниковать", - заявил Крис Поули в эфире передачи Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.

После этого он с приятелем побежали к выходу и, уже будучи на вершине лестницы на ближайшей станции метро "Виктория", они услышали второй взрыв. Когда они попытались зайти вовнутрь, им сказали убираться.



"Это было худший опыт в моей жизни. Мы просто бежали к машине не останавливаясь", - добавил он.

По его словам второй взрыв раздался недалеко от фойе, где родители ждали своих детей, которые пошли на концерт.

"Если бы мы задержались хоть на полминуты, то были бы прямо там", - говорит мужчина.

Поули утверждает, что на мероприятии практически не было никакой охраны.




"Я бывал на концертах и прежде – иногда вас прощупывают или заставляют показать карманы. Этим вечером не было совершенно ничего такого ... Охраны практически не было - ни внутри, ни снаружи", - говорит свидетель теракта, отмечая, что после теракта полиция действительно среагировала быстро и довольно оперативно у Manchester Arena раздались сирены.

Напомним, ответственность за теракт уже взяли на себя боевики ISIS.
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