23.05 11:08 MIGnews.com

Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в Манчестере

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Боевики террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, взяли на себя ответственность за трагедию в Манчестере.В частности, иракские СМИ распространили видеозапись, на которой человек с закрытым лицом, называющий себя членом ИГ, говорит о том, что теракт в Манчестере "только начало", а также поднимает бумажный лист с надписью "Манчестер 22-05-2017".Между тем, как утверждает ливанское издание Lebanon24.com, несмотря на распространенное видео, официально террористическая группировка ответственность за взрыв в Великобритании на себя до сих пор не взяла.Напомним, взрыв случился после выступления исполнительницы Арианы Гранде на арене в британском городе Манчестер.По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, в больницы с травмами доставили 59 граждан.По словам представителя полиции города Иэна Хопкинса, предполагается, что нападение совершил один человек – взрывное устройство привел в действие смертник. Сейчас выясняются подробности случившегося, в частности, были ли у преступника сообщники. Также в полиции подтвердили, что нападавший скончался на стадионе.