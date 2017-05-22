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Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в Манчестере | Фото: Thinkstock23.05 11:08   MIGnews.com

Боевики ИГ взяли ответственность за теракт в Манчестере

Боевики террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, взяли на себя ответственность за трагедию в Манчестере.

В частности, иракские СМИ распространили видеозапись, на которой человек с закрытым лицом, называющий себя членом ИГ, говорит о том, что теракт в Манчестере "только начало", а также поднимает бумажный лист с надписью "Манчестер 22-05-2017".

Между тем, как утверждает ливанское издание Lebanon24.com, несмотря на распространенное видео, официально террористическая группировка ответственность за взрыв в Великобритании на себя до сих пор не взяла.

Напомним, взрыв случился после выступления исполнительницы Арианы Гранде на арене в британском городе Манчестер.

По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, в больницы с травмами доставили 59 граждан.

По словам представителя полиции города Иэна Хопкинса, предполагается, что нападение совершил один человек – взрывное устройство привел в действие смертник. Сейчас выясняются подробности случившегося, в частности, были ли у преступника сообщники. Также в полиции подтвердили, что нападавший скончался на стадионе.
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