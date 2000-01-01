23.05 10:42 MIGnews.com
Эвакуация вокзала в Лондоне
На лондонском железнодорожном вокзале "Виктория" происходит эвакуация пассажиров и персонала из-за обнаруженного подозрительного свертка, сообщило агентство Reuters.
Со ссылкой на британские правоохранительные журналисты утверждают, что полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу.
Службы безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона.
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