23.05 10:42 MIGnews.com

Эвакуация вокзала в Лондоне

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На лондонском железнодорожном вокзале "Виктория" происходит эвакуация пассажиров и персонала из-за обнаруженного подозрительного свертка, сообщило агентство Reuters.Со ссылкой на британские правоохранительные журналисты утверждают, что полиция оцепила дорогу, ведущую к Букингемскому дворцу, а также другие улицы, примыкающие к вокзалу.Службы безопасности "изучают подозрительный объект", обнаруженный вблизи терминала в самом центре Лондона.