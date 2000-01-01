Анархисты напали на французское посольство в Афинах
Анархистская группировка "Рубикон" совершила акт вандализма в отношении французского посольства в Афинах, Греция. Вандалы облили здание посольства краской в связи с участием Франции в авиаударе на Сирию.
Как сообщает RT, одного из совершивших протестную акцию удалось задержать, остальных разыскивает полиция.
Ранее участники группировки "Рубикон" соверщали нападения на посольство Саудовской Аравии и офис коалиции радикальных левых СИРИЗА в Афинах. В последнем случае организация захватила здание политической партии и взяла в плен 60 человек.