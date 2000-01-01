Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Twitter: pikosapikosgr 24.04 01:34   MIGnews.com

Анархисты напали на французское посольство в Афинах

Анархистская группировка "Рубикон" совершила акт вандализма в отношении французского посольства в Афинах, Греция. Вандалы облили здание посольства краской в связи с участием Франции в авиаударе на Сирию.

Как сообщает RT, одного из совершивших протестную акцию удалось задержать, остальных разыскивает полиция.

Ранее участники группировки "Рубикон" соверщали нападения на посольство Саудовской Аравии и офис коалиции радикальных левых СИРИЗА в Афинах. В последнем случае организация захватила здание политической партии и взяла в плен 60 человек.

Также в знак солидарности с палестинцами в декабре прошлого года они закидали краской посольство Израиля.

В составе группировки около 130 человек, которые регулярно регистрируются для совместного совершения разного рода протестных акций и поддержек забастовок.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:38
Путин сообщил Макрону об ошибке в Сирии
23:58
США не будут отстраивать подконтрольную Асаду Сирию
22:29
Страны G7 выступили против "российской агрессии"
21:43
ХАМАС назвал виновных в убийстве полевого командира
21:10
В ПАСЕ возникли финпроблемы из-за Турции и РФ
20:49
Бортпроводники должны уметь выявлять факты торговли людьми
20:23
Умер басист группы "Сектор Газа"
20:18
ФРГ увеличивает военный заказ
19:50
Макрон назвал себя и Трампа мятежниками в системе
19:42
Ученые: крупные города США будут затоплены
19:19
Меркель приедет в Израиль
18:55
Насралла: убийство инженера – сионистское преступление
18:49
СМИ пишут, что Китай взялся за предприятия в Европе
18:15
Улучшены условия занятости израильских студентов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus