24.04 07:13 MIGnews.com
Пассажирку Delta Air Lines оштрафовали на $500 за яблоко
Таможенная служба США выписала пассажиру штраф на $500 после того, как в ее сумке нашли бесплатное яблоко, которое она получила в качестве закуски в самолете компании Delta Air Lines.
Кристалл Тедлок, которая путешествовала в США из Парижа, рассказала, что она оставила фрукт для дальнейшего рейса в Денвер.
Таможенники и пограничники США не комментируют ситуацию, но сообщили, что все с/х продукты подлежат декларированию, пишет BBC
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Яблоки на борту раздавали в полиэтиленовых пакетах Delta Air Lines. Тедлок, не вытаскивала его из упаковки и поместила в багаж.
Когда яблоко нашли, госпожа Тедлок рассказала пограничнику, что она только что получила от авиакомпании, и спросила, должна ли она его выбросить или съесть, но он ей выписал штраф.
Компания выпустила заявление: "мы призываем наших клиентов, придерживаться протоколов защиты таможенной и пограничной служб США".
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