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23.04 17:43   MIGnews.com

Минометный снаряд упал на территорию Израиля

Минометный снаряд, выпущенный из Сирии, упал на территории Голанских высот. Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, 23 апреля.

ЦАХАЛ немедленно принял ответные меры. В итоге израильская армия нанесла удар по позиции, с которой был выпущен снаряд.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что "сирийский режим несет ответственность за все происходящее на своей территории".

"ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести ущерб суверенитету Израиля и безопасности его жителей", - говорится в сообщении.
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