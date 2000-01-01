23.04 17:43 MIGnews.com

Минометный снаряд упал на территорию Израиля

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Минометный снаряд, выпущенный из Сирии, упал на территории Голанских высот. Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, 23 апреля.ЦАХАЛ немедленно принял ответные меры. В итоге израильская армия нанесла удар по позиции, с которой был выпущен снаряд.В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что "сирийский режим несет ответственность за все происходящее на своей территории"."ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести ущерб суверенитету Израиля и безопасности его жителей", - говорится в сообщении.