Во Франции продолжают протестовать Air France и SNCF
В понедельник, 23 апреля авиакомпания Air France приняла решение об отмене 25% рейсов по причине очередной массовой забастовки персонала.
Сообщается, что это 10-й день забастовки работников за последние два месяца. Так, планируется осуществление 65% запланированных дальних рейсов, 65% среднемагистральных рейсов из аэропорта Шарля де Голля в Париже и 85% ближнемагистральных рейсов в Орле и провинциальных аэропортах.
Отмечается, что забастовку также возобновила французская государственная ж/д корпорация SNCF, пишет The Local.
Как известно, забастовки пилотов, бортпроводников и наземного персонала Air France уже обошлись авиакомпании в 200 млн евро (247 млн долларов). Ровно неделю назад в минувший понедельник, \ Air France отменила 30% рейсов из-за забастовки сотрудников. Профсоюзы требуют повышения зарплаты на 6% всему трудовому коллективу.