23.04 14:46 MIGnews.com

Два поляка арестованы за концерт в день рождения Гитлера

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Полиция Польши задержала двух мужчин по подозрению в пропаганде нацизма за организацию концерт, приуроченного ко дню рождения Адольфа Гитлера, о чем сообщило агентство AFP со ссылкой на местную прокуратуру.Мужчины, чьи имена не раскрываются, были задержаны во время рейдов, прокатившихся городом Дзержонюв на юге страны вечером в субботу."Два гражданина Польши, являющиеся главными организаторами концерта, о которых идет речь, были задержаны в субботу. Завтра их допросят в прокуроре", - заявил представитель районной прокуратуры в Свиднице Томаш Орепук.По его словам, на концерт приехали около 100 человек, у которых полиция конфисковала неонацистскую атрибутику, включая флаги и повязки.Стоит отметить, что в Польше нацизм приравняли к коммунизму и фашизму, наравне с расизмом и любой формой дискриминации они являются запрещенными и караются до 2 лет лишения свободы.