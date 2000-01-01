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Фото из Twitter: Valunivers 23.04 15:54   MIGnews.com

Последнему "парижскому террористу" вынесли приговор

Суд Брюсселя вынес приговор последнему живому террористу, организовавшему тройной теракт в Париже осенью 2015 года.

Салах Абдеслам, 28-летний уроженец Марокко был приговорен к 20 годам заключения в Брюссельской тюрьме, однако он отбудет срок лишь тогда, когда закончится его тюремное заключение во Франции. Следует уточнить, что в Бельгии террориста судили за перестрелку с полицейскими и оказание сопротивления при задержании, ведь после совершенных в Париже терактов, Абдеслам разыскивался и был пойман в Брюсселе. Помимо двух сроков, террорист и его помощник Софьяну Айари должны будут выплатить денежную компенсацию.

Как сообщили на DW, суд за нападения во Франции продлится до 2019 года, после чего террористы отбудут приговор во французской тюрьме, а по его истечению в бельгийской, по 20 лет, ведь при задержании преступников пострадало трое полицейских.

Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли на месте 130 человек, еще 350 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, обосновав свои действия вмешательством Франции в ликвидацию исламского движения в Сирии.
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