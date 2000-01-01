Суд Брюсселя вынес приговор последнему живому террористу, организовавшему тройной теракт в Париже осенью 2015 года.
Салах Абдеслам, 28-летний уроженец Марокко был приговорен к 20 годам заключения в Брюссельской тюрьме, однако он отбудет срок лишь тогда, когда закончится его тюремное заключение во Франции. Следует уточнить, что в Бельгии террориста судили за перестрелку с полицейскими и оказание сопротивления при задержании, ведь после совершенных в Париже терактов, Абдеслам разыскивался и был пойман в Брюсселе. Помимо двух сроков, террорист и его помощник Софьяну Айари должны будут выплатить денежную компенсацию.
Как сообщили на DW, суд за нападения во Франции продлится до 2019 года, после чего террористы отбудут приговор во французской тюрьме, а по его истечению в бельгийской, по 20 лет, ведь при задержании преступников пострадало трое полицейских.
Напомним, 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов, в результате которых погибли на месте 130 человек, еще 350 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, обосновав свои действия вмешательством Франции в ликвидацию исламского движения в Сирии.