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Израильская полиция перехватил 38 посылок с наркотиками 23.04 13:06   MIGnews.com

Израильская полиция перехватила 38 посылок с наркотиками

Израильская полиция установила рекорд по перехвату посылок с наркотиками, посланными международной почтой.

38 посылок с наркотиками задержаны в аэропорту Бен-Гурион.

В посылках - сотни семян каннабиса, кокаин, таблетки с синтетическими наркотиками, MDMA, сотни капсул с маслом каннабиса, LSD, мескалин и другие.

Большая часть наркотиков прислана из Нидерландов, некоторые посылки пришли из Испании.

Наркотики были обнаружены с помощью собак-ищеек следственного департамента управления налогообложения Израиля. Недавно собаки-ищейки появились в Хайфе и планируется открыть новое подразделение с собаками на КПП на реке Иордан. Собаки-ищейки применяются как при досмотре подозрительных пассажиров, так и при досмотре посылок из-за рубежа.
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