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`Шалом Ахшав` поддерживает Натали Портман | Фото: Josh Jensen/Flickr23.04 12:49   MIGnews.com

"Шалом Ахшав" поддерживает Натали Портман против Израиля

Леворадикальная организация "Шалом Ахшав" запустила онлайн-кампанию, цель которой – поддержать американскую актрису израильского происхождения Натали Портман в противостоянии с нынешней израильской властью.

Напомним, ранее звезда отказалась ехать в Израиль на вручение ей "Премии Генезис", ежегодно присуждаемую евреям (включая диаспору) за выдающиеся достижения в науке и искусстве, а также различных профессиональных областях.

"Это уродливое и националистическое нападение членов коалиции. Мы с гордостью стоим плечом к плечу с Натали Портман и миллионами американских евреев, которые любят Израиль и, будучи приверженными ему, проявляют мужество критиковать политику нынешнего правительства", - говорится в статье "Шалом Ахшав", опубликованной на Facebook-странице НГО.

"Распространите это сообщение и помогите нам показать еврейской общественности в мире, что они не одиноки и что в Израиле есть широкая общественность, разделяющая их обеспокоенность по поводу имиджа и будущего Государства Израиль", - призывают в организации.
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