Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









11 израильтян отравились в Будапеште 23.04 12:22   MIGnews.com

11 израильтян отравились в Будапеште

Обед в одном из самых больших и известных ресторанов Будапешта чуть не закончился трагедией для 11 израильских туристов.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда группа израильских туристов заказала традиционный венгерский суп и гуляш. Одна из участниц трапезы, А. рассказывает второму каналу израильского ТВ: “Мы часто ели в ресторанах в Будапеште, в том числе и в этом. Никогда не было никаких проблем - но тут мы почувствовали головокружение, чрезвычайную сухость, усталость, неспособность передвигаться”.

Израильтяне были в ресторане за несколько часов до вылета. Они страдали весь полет, и часть из них была немедленно эвакуирована в больницу из аэропорта Бен-Гурион машинами скорой помощи, вызванными по требованию экипажа самолета El Al. А. говорит: "Среди нас были люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца. все могло закончиться большой бедой".

Персонал израильского посольства в Будапеште расследует обстоятельства инцидента, с тем, чтобы отвергнуть версию преднамеренного отравления. Владельцы ресторана отрицают всякую причастность к происшествию, но один из работников признался. что израильтяне, по всей видимости, отравились негодной приправой с паприкой. Подобный случай произошел в том же ресторане 10 лет назад, и после этого венгерское правительство запретило использовать определенный сорт паприки, который, по всей видимости, попал в тарелки израильским гостям.

А. говорит: “Я надеюсь на то, что ресторан возьмет на себя ответственность за произошедшее и сочтет необходимым выплатить нам компенсацию”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:06
Израильская полиция перехватила 38 посылок с наркотиками
12:49
"Шалом Ахшав" поддерживает Натали Портман против Израиля
12:25
Нетаниягу добивается замены комиссара полиции
11:54
Меркель: антисемитизм беженцев - новый феномен в Германии
11:45
Командир ХАМАСа подорвался на фугасе в Газе
11:35
Супермодель Кейт Аптон показала фото из поездки в Израиль
11:34
Россия предоставит Сирии установки С-300 бесплатно
11:06
Водитель-наркоман убивший трех человек получил 15 лет
10:53
На открытие посольства в Иерусалиме едут 250 политиков США
10:42
Взрыв в северной части Газы, несколько человек ранены
10:18
Германия ждет от США особого подхода
10:04
Израиль: Агент спецслужб сидит в тюрьме под чужим именем
09:55
Став Шафир метит в мэры Тель-Авива
09:47
Саар: мы все - Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus