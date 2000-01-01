23.04 12:22 MIGnews.com

11 израильтян отравились в Будапеште

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Обед в одном из самых больших и известных ресторанов Будапешта чуть не закончился трагедией для 11 израильских туристов.Инцидент произошел на прошлой неделе, когда группа израильских туристов заказала традиционный венгерский суп и гуляш. Одна из участниц трапезы, А. рассказывает второму каналу израильского ТВ: “Мы часто ели в ресторанах в Будапеште, в том числе и в этом. Никогда не было никаких проблем - но тут мы почувствовали головокружение, чрезвычайную сухость, усталость, неспособность передвигаться”.Израильтяне были в ресторане за несколько часов до вылета. Они страдали весь полет, и часть из них была немедленно эвакуирована в больницу из аэропорта Бен-Гурион машинами скорой помощи, вызванными по требованию экипажа самолета El Al. А. говорит: "Среди нас были люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердца. все могло закончиться большой бедой".Персонал израильского посольства в Будапеште расследует обстоятельства инцидента, с тем, чтобы отвергнуть версию преднамеренного отравления. Владельцы ресторана отрицают всякую причастность к происшествию, но один из работников признался. что израильтяне, по всей видимости, отравились негодной приправой с паприкой. Подобный случай произошел в том же ресторане 10 лет назад, и после этого венгерское правительство запретило использовать определенный сорт паприки, который, по всей видимости, попал в тарелки израильским гостям.А. говорит: “Я надеюсь на то, что ресторан возьмет на себя ответственность за произошедшее и сочтет необходимым выплатить нам компенсацию”.