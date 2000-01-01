23.04 11:06 MIGnews.com

Водитель-наркоман убивший трех человек получил 15 лет

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Судья Даниэль Фиш из окружного суда Хайфы приговорил 63-летнего жителя города Камаля Диаба к 15 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство трех человек - членов семьи арабов-христиан из Яффо.В ночь на 3 июля 2016 года на перекрестке Фурейдис на шоссе №4 произошло ужасное ДТП. В результате аварии погибло 3 человек.32-летняя Анжелик Наим, ее 2-летняя дочь Клои Наим и 38-летняя Ольга Ашкар – погибли в результате столкновения грузовика с их автомобилем. Мужья погибших женщин получили тяжелые ранения.За рулем грузовика находился арабский водитель из Хайфы Камаль Диаб. Водитель мчался с большой скоростью на красный свет, и врезался в легковую машину.Диаб был за рулем, находясь под воздействием героина.В дополнение к тюремному заключению, Диаб приговорен к выплате компенсации семье Наим в размере 160 тысяч шекелей и семье Ошкар - в размере 80 тысяч шекелей и двум годам условного заключения по освобождении из тюрьмы.Во время слушания дела семьи жертв и водителя были разделены охраной. Диаб утверждал, что не принимал наркотиков в тот день, и что не совершал проезда на красный свет.Родственники погибших издали заявление, в котором говорится: “Это - пример для всех последующих приговоров, который все должны видеть. Этот приговор - не только ради Ангелики, Клое и Ольги, он - ради всех граждан Государства Израиль”.Родственники прокляли водителя, отказавшегося признать свою вину, и заявили, что "даже приговор к 40 годам лишения свободы не погасил бы тот огонь, который горит внутри нас".