23.04 09:39 MIGnews.com

Израиль атаковал сирийскую военную базу

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Арабские СМИ сообщают о том, что ЦАХАЛ нанес удар по базе сирийской армии аль-Фавар в Кунейтре.В результате атаки убиты и ранены сирийские военнослужащие.База была атакована после того, как на Голанских высотах в минувшие выходные взорвались несколько минометных снарядов.Базой пользовались Силы национальной Самообороны - про-асадовская милиция, тесно сотрудничающая с “Хизбаллой”. По ее данным, в результате атаки убиты три боевика.