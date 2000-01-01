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23.04 09:39   MIGnews.com

Израиль атаковал сирийскую военную базу

Арабские СМИ сообщают о том, что ЦАХАЛ нанес удар по базе сирийской армии аль-Фавар в Кунейтре.

В результате атаки убиты и ранены сирийские военнослужащие.

База была атакована после того, как на Голанских высотах в минувшие выходные взорвались несколько минометных снарядов.

Базой пользовались Силы национальной Самообороны - про-асадовская милиция, тесно сотрудничающая с “Хизбаллой”. По ее данным, в результате атаки убиты три боевика.
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