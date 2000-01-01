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flickr/Israel Defense Forces 23.04 09:20   MIGnews.com

Силы ЦАХАЛа арестовали 10 подозреваемых террористов

Силы безопасности Израиля арестовали 10 палестинцев по обвинению в терроризме в ночь на воскресенье, 23 апреля, на территории Иудеи и Самарии.

В районе Менаше силы ЦАХАЛа арестовали 3 подозреваемых. В регионе Эцион силами безопасности были арестованы еще 7 палестинцев, обвиняемых в терроризме.

Кроме того, в минувшие выходные в результате столкновения между палестинцами и поселенцами пострадала палестинская женщина, а рука офицер ЦАХАЛа легко поранил руку. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что группа поселенцев-экстремистов атаковала солдат в районе Хавара в субботу, 22 апреля.
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