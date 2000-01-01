23.04 08:03 MIGnews.com

Поселенцы атаковали солдат ЦАХАЛа, ранен офицер

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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление, в котором говорится, что группа поселенцев-экстремистов атаковала солдат в районе Хавара в субботу 22 апреля.Солдаты прибыли в данный район разнимать евреев и арабов.В заявлении говорится: “Несколько экстремистов атаковали силы ЦАХАЛа, забросав их камнями. В результате офицер ЦАХАЛа получил ранение в руку”.Нападению подверглись солдаты бригады Голани, в зоне ответственности которых находится данный сектор. Ранен офицер бригады Самарии, который был прикомандирован к силам Голани.Также камнями ранена палестинская женщина.Минувшей ночью также произошли столкновения солдат и поселенцев в районе поселения Ицхар. Солдаты прибыли для эвакуации незаконного форпоста и были атакованы. Один поселенец арестован.