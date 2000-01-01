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Поселенцы атаковали солдат ЦАХАЛа, ранен офицер 23.04 08:03   MIGnews.com

Поселенцы атаковали солдат ЦАХАЛа, ранен офицер

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала заявление, в котором говорится, что группа поселенцев-экстремистов атаковала солдат в районе Хавара в субботу 22 апреля.

Солдаты прибыли в данный район разнимать евреев и арабов.

В заявлении говорится: “Несколько экстремистов атаковали силы ЦАХАЛа, забросав их камнями. В результате офицер ЦАХАЛа получил ранение в руку”.

Нападению подверглись солдаты бригады Голани, в зоне ответственности которых находится данный сектор. Ранен офицер бригады Самарии, который был прикомандирован к силам Голани.

Также камнями ранена палестинская женщина.

Минувшей ночью также произошли столкновения солдат и поселенцев в районе поселения Ицхар. Солдаты прибыли для эвакуации незаконного форпоста и были атакованы. Один поселенец арестован.
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