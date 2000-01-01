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Эвакуация консульства Франции в Нью-Йорке | Фото: Thinkstock23.04 07:48   MIGnews.com

Эвакуация консульства Франции в Нью-Йорке

Французское консульство в Нью-Йорке, где тысячи экспатриантов были зарегистрированы для голосования на президентских выборах, было эвакуировано на короткое время после угрозы взрыва, как сообщают официальные лица.

Подозрительный автомобиль вынудил полицию эвакуировать здание на Пятой авеню напротив Центрального парка, как сообщила генеральный консул Анн-Клер Лежандр.

"После атаки Елисейских полей полиции Нью-Йорка было поручено быть особенно бдительной", - отметила она.

Десятки людей, находившихся в здании около 17:00 по местному времени (21:00 по Гринвичу), ожидали на тротуаре, пока власти проверили автомобиль.

Через 50 минут ситуация нормализовалась, как сообщила пресс-атташе Амели Джеффрой. Она также добавила, что голосование также возобновилось.

Для голосования в консульстве зарегистрированы 28 500 граждан Франции, проживающих в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте.

Меры безопасности были усилены на французских избирательных участках по всей территории Соединенных Штатов после убийства джихадистом полицейского в Париже на этой неделе.
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