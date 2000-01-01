Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль отказал Штатам в экстрадиции 18-летнего хакера | Фото: Thinkstock23.04 21:38   MIGnews.com

Израиль отказал Штатам в экстрадиции 18-летнего хакера

Министерство юстиции Израиля отказалось экстрадировать в США израильского подростка, обвиненного в рассылке более 100 ложных угроз в различные учреждения десяти различных стран, включая Америку, Новую Зеландию, Австралию и Израиль. Кроме еврейских центров, он "шутил" над школами, университетами, торговыми центрами и аэропортами.

Как сообщает 2-ой канал ИТВ, в ответ на официальную просьбу американской прокуратуры их израильские коллеги ответили, что 18-летнего хакера будут судить в Израиле. По данным канала, это не привело к расколу в отношениях, но минюст США свое прошение не отозвал.

Предполагается, что в понедельник, 24 апреля, терроризировавшему еврейские центры израильтянину будут предъявлены официальные обвинения в вымогательстве с угрозами, провоцировании паники и отмывании денег (за многие из своих проделок ему платили в биткойнах). Это куда меньше, чем в Штатах, где на днях в суде Орландо (Флорида) зачитали список из 28 пунктов обвинения и еще три пункта обвинения выдвинули в суде Атенс (Джорджия).

2-й канал считает, что если в Америке его приговорят даже заочно, то прокуратура США может продолжить добиваться его экстрадиции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:08
Экзит-пол: Макрон и Ле Пен проходят во второй раунд выборов
20:37
Магазин в Австралии: "Израильтян не обслуживаем"
19:55
Израиль получил три истребителя F-35l "Адир"  
19:31
Дутерте готов съесть террористов
17:26
Видео: еще один сумасшедший палестинец атаковал с ножом
17:20
Расследование против адвоката, атаковавшего Мири Регев
17:12
КНДР "одним ударом" потопит американский авианосец
16:55
Либерман призывает США разорвать связи с ООН
16:49
Вице-канцлер ФРГ призывает Израиль и ПА к переговорам
16:20
В Великобритании могут запретить хиджабы
15:59
Израильских полицейских обяжут учить арабский язык
15:32
Берл Лазар: при победе Ле Пен евреям стоит покинуть Францию
15:18
ДЗЮдо и ДЗЮпосле
15:09
Хаги Фелисьян не поделил с братом компенсацию от государства
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus