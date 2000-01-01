23.04 21:38 MIGnews.com

Израиль отказал Штатам в экстрадиции 18-летнего хакера

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Министерство юстиции Израиля отказалось экстрадировать в США израильского подростка, обвиненного в рассылке более 100 ложных угроз в различные учреждения десяти различных стран, включая Америку, Новую Зеландию, Австралию и Израиль. Кроме еврейских центров, он "шутил" над школами, университетами, торговыми центрами и аэропортами.Как сообщает 2-ой канал ИТВ, в ответ на официальную просьбу американской прокуратуры их израильские коллеги ответили, что 18-летнего хакера будут судить в Израиле. По данным канала, это не привело к расколу в отношениях, но минюст США свое прошение не отозвал.Предполагается, что в понедельник, 24 апреля, терроризировавшему еврейские центры израильтянину будут предъявлены официальные обвинения в вымогательстве с угрозами, провоцировании паники и отмывании денег (за многие из своих проделок ему платили в биткойнах). Это куда меньше, чем в Штатах, где на днях в суде Орландо (Флорида) зачитали список из 28 пунктов обвинения и еще три пункта обвинения выдвинули в суде Атенс (Джорджия).2-й канал считает, что если в Америке его приговорят даже заочно, то прокуратура США может продолжить добиваться его экстрадиции.