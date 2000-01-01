23.04 20:37 MIGnews.com

Магазин в Австралии: "Израильтян не обслуживаем"

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Израильские туристы сообщают о том, что один из магазинов в австралийском городе Кернс, штат Квинсленд, отказывается обслуживать израильтян. Историю об австралийских антисемитах на своей странице в Facebook опубликовала израильтянка Мор Венгер.По ее словам, во время путешествия по Австралии она с подругой решили зайти в пирсинг-салон Cold Steel Piercing, чтобы проколоть ноздрю. Но владелец заведения отказал им, объяснив это тем, что он "принципиально не станет обслуживать израильтян""Он сказал, что не согласен с тем, как поступает наше правительство, поэтому не рад нам в своем магазине, и даже указал на знак на дверях "Израильтян здесь не обслуживают". Знак, который предполагает: "Я не хочу ничего слушать, мне плевать, кто вы, но если вы из Израиля, убирайтесь". Это форменный антисемитизм. Это форменный расизм...... Я помню, что мы проходили что-то подобное на уроках по истории, но я и подумать не могла, что сама окажусь в такой ситуации. Тем более, на другом краю света, где никто ни о чем не беспокоится. Кстати, когда мы уходили из магазина, он сказал нам: "Не беспокойтесь". Что ж, я и не беспокоилась, пока не повстречала тебя", - пишет Мор.Стоит отметить, что после публикации сообщения, на странице пирсинг-салона появилось более сотни негативных отзывов и один призыв к бойкоту. Возможно, ощутив ответ на свою антисемитскую позицию, владелец магазина поменяет свою точку зрения.