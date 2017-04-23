23.04 19:55 MIGnews.com

Израиль получил три истребителя F-35l "Адир"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Днем в воскресенье, 23 апреля, Израиль получил три истребителя-бомбардировщика F-35l "Адир", которые присоединятся к двум таким же, которые поступили на вооружение ВВС ЦАХАЛа в декабре. Пока они не пополнили эскадрон израильских воздушных сил, истребители будут дислоцированы на авиабазе "Неватим" в Негеве.Ожидается, что как минимум три из пяти "Адиров" продемонстрируют дебютный залет в рамках традиционного авиашоу ко Дню независимости, который отмечается 1 мая.Несмотря на огромную стоимость в 100 млн. долларов, эти истребители-бомбардировщики пятого поколения оборудованы технологией стелс и считаются "королями неба". Их цель - обеспечить Израилю полное превосходство в воздушном пространстве Ближнего Востока на ближайшие четыре десятилетия.К 2022 году должны быть сформированы две эскадрильи из 50 таких истребителей.