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Израильских полицейских обяжут учить арабский язык 23.04 15:59   MIGnews.com

Израильских полицейских обяжут учить арабский язык

Согласно сведениям израильских СМИ, в скором времени израильским полицейским, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности, придется овладеть новым навыком – арабским языком.

Как пишет "Исраэль Хайом", в руководстве правоохранительных органов считают, что, увеличив число арабоговорящих офицеров, полицейские смогут противостоять повышенному уровню преступности в среде израильских арабов, углубив как взаимоотношения, так и секретное сотрудничество с арабскими общинами.

В то же время, так как, согласно израильскому законодательству, задержанные должны проходить допросы на их родном языке, курс арабского расширит число офицеров, которые смогут допрашивать подозреваемых.

И хотя в "Исраэль Хайом" утверждают, что управление полиции обратилось в министерство общественной безопасности с просьбой создать подразделение по изучению арабского языка, когда именно правоохранители начнут постигать его азы, пока остается неизвестным.

Напомним, что ровно год назад комиссар полиции Израиля впервые назначил своим заместителем араба - для борьбы с пугающе высоким уровнем арабской преступности Рони Альшейх выбрал на эту должность Джамаля Хакруша.
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