Хаги Фелисьян не поделил с братом компенсацию от государства
Известный израильский бандит, Хаги Фелисьян и его брат Яаков Фелисьян, были арестованы утром 23 апреля в городе Рамат-Ган.
Фелисьян несколько лет томился в тюрьме по обвинению в расстреле клуба молодежи нетрадиционной сексуальной ориентации Бар-Ноар в Тель-Авиве в 2009 году. К 2013 году выяснилась невиновность Фелисьяна, которого оговорил один из его конкурентов-гангстеров.
Фелисьяна выпустили из-за решетки и суд постановил, что за перенесенные страдания ему будет выплачена компенсация в размере 2,2 миллиона шекелей.
Именно эти деньги и стали причиной семейной ссоры, в ходе которых братья угрожали жизни друг друга. Полиция продолжает расследование.