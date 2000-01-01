23.04 15:09 MIGnews.com

Хаги Фелисьян не поделил с братом компенсацию от государства

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Известный израильский бандит, Хаги Фелисьян и его брат Яаков Фелисьян, были арестованы утром 23 апреля в городе Рамат-Ган.Фелисьян несколько лет томился в тюрьме по обвинению в расстреле клуба молодежи нетрадиционной сексуальной ориентации Бар-Ноар в Тель-Авиве в 2009 году. К 2013 году выяснилась невиновность Фелисьяна, которого оговорил один из его конкурентов-гангстеров.Фелисьяна выпустили из-за решетки и суд постановил, что за перенесенные страдания ему будет выплачена компенсация в размере 2,2 миллиона шекелей.Именно эти деньги и стали причиной семейной ссоры, в ходе которых братья угрожали жизни друг друга. Полиция продолжает расследование.