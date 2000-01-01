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flickr 23.04 23:28   MIGnews.com

Ирак: Боевики ISIS убили 3 полицейских вблизи Мосула

В воскресенье, 23 апреля, трое полицейских были убиты в результате теракта к югу от Мосула, северного иракского города, где боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, пытаются противостоять наступлению возглавляемой США коалиции, как сообщили источники в правоохранительных органах.

Группа из примерно 10 человек, включая 4 террористов-смертников, пыталась проникнуть на вертолетную базу федеральной полиции в Эль-Арие, как сообщил капитан полиции Reuters.

Капитан отметил, что в ходе этого нападения были убиты 3 полицейских и 3 из нападавших. Полиция преследовала остальных, но им удалось сбежать.

Город Аль-Аридж расположен к югу от Мосула, где некоторые районы остаются под контролем суннитской группировки.
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