23.04 13:55 MIGnews.com

Раввин-насильник из Маале-Адумим: я себя не контролирую

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31-летнему раввину Ноаму Бублилу из Маале-Адумим предъявлено обвинение в нескольких случаях изнасилований, содомии и непристойных актов в отношении 15-летней девочки и 16-летнего мальчика.Раввин Бублил трудился в Талмуд Тора, и, среди прочего, занимался помощью проблемной молодежи. В 2011 году его попросили наставить на путь истинный 15-летнюю девочку, отчисленную из школы. В 2012-2013 годах он несколько раз изнасиловал ее, а также принуждал ее к совершению актов содомии и орального секса. В одном случае раввин трогал девушку своим пенисом поверх одежды. На вопрос о том, как он смеет прикоснуться к ней раввин ответил: “Из-за тебя я утратил контроль над собой”.В конце 2013 раввин предупредил девушку о том, что она ни в коем случае не может рассказать об их отношениях социальным работникам. Он также позвонил ее матери, проклинал ее и пригрозил разбить жизнь девушки и сорвать любые попытки выдать ее замуж.Бублил также обвиняется в оральном изнасиловании 16-летнего подростка в 2007 году.Прокурор потребовал продлить срок временного содержания под стражей Бублила до окончания судебного процесса.