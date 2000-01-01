23.04 14:04 MIGnews.com

Франция: в городе Безансон эвакуирован избирательный участок

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Избирательный участок в городе Безансон на востоке Франции был эвакуирован в воскресенье, 23 апреля, после того, как украденное транспортное средство было оставлено с работающим двигателем во время голосования, как сообщает Министерство внутренних дел Франции.Подозрительный автомобиль был помечен как украденный и имел поддельные номерные знаки, сказал чиновник министерства Reuters, добавив, что было принято решение эвакуировать избирательный участок, в то время как эксперты по обезвреживанию бомб были вызваны для осмотра транспортного средства.Во Франции проходит первый раунд президентских выборов на фоне повышенной безопасности.Чиновники служб безопасности заявили, что во время выборов существует риск террористического нападения, подобный тому, в результате которого погибли более 230 человек за последние два года во Франции.Более 50 000 полицейских и элитных подразделений безопасности были мобилизованы для проведения выборов во Франции.