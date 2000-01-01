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Марокко: Алжир вынудил сирийцев `незаконно мигрировать` | Фото: Thinkstock23.04 14:23   MIGnews.com

Марокко: Алжир вынудил сирийцев "незаконно мигрировать"

Марокко вызвало посла Алжира, чтобы выразить обеспокоенность после того, как 54 сирийца попытались "незаконно въехать" в страну из Алжира, говорится в заявлении министерства иностранных дел в воскресенье, 23 апреля.

54 сирийца пытались въехать в Марокко через пограничный город Фигуиг, район, окруженный горами, между 17 и 19 апреля. МИД Марокко обвинил Алжир в том, что он вынудил их пересечь границу в Марокко.

"Алжир должен взять на себя политическую ответственность и мораль в этой ситуации", - говорится в заявлении министерства государственному информационному агентству MAP.

"Безнравственно и неэтично манипулировать моральными и физическими трудностями этих людей, (и) сеять беду на границе между Марокко и Алжиром", - подчеркивается в заявлении.

Алжира на данный момент никак не отреагировал на данное сообщение.

По данным министерства иностранных дел Марокко, около 5000 сирийцев прошли процесс нормативного регулирования миграции в Марокко, причем несколько сотен человек получают статус беженцев.
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