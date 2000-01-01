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Иерусалим: 15-летюю изнасиловали на лестничной площадке | Фото: Thinkstock23.04 11:18   MIGnews.com

Иерусалим: 15-летюю изнасиловали на лестничной площадке

18-летний обитатель Иерусалима подозревается в том, что изнасиловал 15-летнюю девочку.

Согласно заявлению девочки, она с подружкой отправилась в ночной клуб. По дороге они встретили двух 18-летних юношей, с которыми ранее не были знакомы.

В клубе пострадавшей, по всей видимости, подсыпали “наркотик изнасилований”. После этого ее отвели на лестничную площадку в соседнем здании и там изнасиловали. Девочка утверждает, что после того, как выпила, она потеряла волю сопротивляться.

Арестованный отрицает все обвинения и говорит, что сексуальный акт был совершен по взаимному согласию сторон.
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