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Паника и эвакуация из самолета Israir в аэропорту Будапешта 23.03 09:37   MIGnews.com

Паника и эвакуация из самолета Israir в аэропорту Будапешта

Из самолета, арендованного израильской авиакомпанией Israir были срочно эвакуированы пассажиры - из-за сильного задымления салона.

Самолет готовился к вывод когда салон наполнился клубами дыма. Причиной были выхлопные газы тягача.

Пассажиры были в панике эвакуированы через аварийные выходы. Один пассажир получил ранение головы и эвакуирован в местный госпиталь.

Israir заявила, что на настоящий момент ее беспокоит только благополучие пассажиров и их размещение в венгерских отелях.
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