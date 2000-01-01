23.03 09:37 MIGnews.com

Паника и эвакуация из самолета Israir в аэропорту Будапешта

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Из самолета, арендованного израильской авиакомпанией Israir были срочно эвакуированы пассажиры - из-за сильного задымления салона.Самолет готовился к вывод когда салон наполнился клубами дыма. Причиной были выхлопные газы тягача.Пассажиры были в панике эвакуированы через аварийные выходы. Один пассажир получил ранение головы и эвакуирован в местный госпиталь.Israir заявила, что на настоящий момент ее беспокоит только благополучие пассажиров и их размещение в венгерских отелях.