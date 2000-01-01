23.03 08:41 MIGnews.com

США уничтожат свои запасы химического оружия к 2023 году

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Пентагон планирует уничтожить свои запасы химического оружия до конца 2023 года. Об этом заявил официальный представитель минобороны США подполковник Мишель Балданза на брифинге для иностранных послов в Москве, посвященном отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери."США продолжают планомерно продвигаться к полному уничтожению своих запасов химоружия. Мы по-прежнему считаем своим долгом завершить процесс ликвидации химоружия безопасными методами настолько быстро, насколько это возможно. Работы осуществляются по графику с тем, чтобы завершить этот процесс, как и было запланировано, в декабре 2023 года", - сказала она, комментируя слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова о цинизме со стороны США при обвинении Москвы в отравлении Скрипаля, "которые до настоящего времени не уничтожили свой арсенал химоружия, ссылаясь на нехватку денежных средств".Также представительница американского оборонного ведомства поддержала Лондон в инциденте с Россией и еще раз повторила уже изложенную Белым домом позицию: "Мы следим за тем, как проходит в Великобритании расследование, и находимся в тесном контакте с нашими британскими коллегами. Хотя мы и не знаем, какие дальнейшие шаги может предпринять Великобритания, мы будем проводить с ними консультации по этому вопросу. Мы поддерживаем их право на ответные действия", - сказала Балданза.Вашингтон и Москва обязуются уничтожить свои запасы химического оружия согласно Конвенции о запрещении химического оружия 1997 года. Соответствующий договор говорит о том, что подписавшие его стороны должны уничтожить свой арсенал химического оружия в течении 10 лет после вступления его в силу. РФ свои последние запасы запрещенного оружия уничтожила 27 сентября 2017 года, однако США постоянно затягивает этот процесс, сдвигая сроки завершения программы ликвидации отравляющих веществ (ОВ) по причине нехватки денежных средств, бюрократических, затягивающих процессов и забастовок экологов, которых не устраивает способ утилизации. По мнению последних при сожжении ОВ, в атмосферу выбрасываются вредные вещества, которые негативно влияют на здоровье человека. Поэтому они настаивают на том, чтобы химическое оружие уничтожалось другими способами.Как утверждают в армейском Управлении по химоружию, на военных складах Соединенных Штат Америки осталось более 3 тонн боеприпасов с химическими веществами.Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. По версии британских властей, жертв отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", который производился в СССР в 70-х для использования в военных целях. Также правительство Великобритании считает, что в этом инциденте замешана Москва и уже объявила о высылке российских дипломатов со своей территории. При этом российская сторона категорически отвергает свою причастность к отравлению бывшего шпиона, работающего не спецслужбы Соединенного королевства. В РФ заявляют, что все подобные обвинения являются спекулятивными и безосновательными, предприняла по отношению к Великобритании аналогичные дипломатические меры.